Аль-Аттия и Шибалов укрепили лидерство на «Шёлковом пути»

На финише девятого спецучастка «Шёлкового пути» Нассер Аль-Аттия установил очередной рекорд – он выиграл девятый спецучасток из девяти возможных. Вторым в легковом зачёте финишировал Хан Вей, а замкнул тройку призёров Эрик ван Лун. Лучшим из россиян стал Денис Кротов – он финишировал четвёртым.

В промежуточной классификации и в преддверии заключительного этапа Аль-Аттия продолжает лидировать с отрывом в 1 час 10 минут от вышедшего на второе место Хана Вея. Жером Пелише — третий, его отставание от катарца составляет теперь 1 час 39 минут.

В зачёте Т3 на девятом спецучастке двойной триумф у гонщиков команды Snag Racing Сергея Карякина и Алексея Шмотьева.

В грузовом зачёте лидер общего зачёта Антон Шибалов из «КАМАЗ-мастера» показал лучшее время с большим отрывом: ставший вторым Андрей Каргинов проиграл девять минут, а Айрат Мардеев — 11 с половиной.

25 минут – с таким отрывом от идущего вторым Каргинова начнёт заключительный день гонки Шибалов. Мардеев стартует третьим – его отставание от лидера теперь составляет 37 с половиной минут.