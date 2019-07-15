Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Гасли пропустил Ферстаппена только после приказа Хорнера

Гасли пропустил Ферстаппена только после приказа Хорнера
Авто / Формула-1 0

Руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру пришлось лично вмешиваться в командные переговоры в ходе Гран-при Великобритании, после того, как Пьер Гасли проигнорировал приказ капитанского мостика не сдерживать и пропустить напарника Макса Ферстаппена, сообщает RaceFans.

Гоночный инженер Гасли трижды повторил Пьеру информацию о том, что его напарник позади на другой стратегии. В итоге после жалобы Макса Ферстаппена на ситуацию в дело был вынужден вмешаться лично Кристиан Хорнер и после его указаний Гасли всё же позволили Ферстаппену проехать, замедлившись и потеряв около двух секунд.

К финишу Гасли пришёл на четвёртом месте, Макс Ферстаппен после столкновения с Себастьяном Феттелем финишировал пятым. Победу в Гран-при Великобритании одержал Льюис Хэмилтон.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент