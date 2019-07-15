Гасли пропустил Ферстаппена только после приказа Хорнера

Руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру пришлось лично вмешиваться в командные переговоры в ходе Гран-при Великобритании, после того, как Пьер Гасли проигнорировал приказ капитанского мостика не сдерживать и пропустить напарника Макса Ферстаппена, сообщает RaceFans.
Гоночный инженер Гасли трижды повторил Пьеру информацию о том, что его напарник позади на другой стратегии. В итоге после жалобы Макса Ферстаппена на ситуацию в дело был вынужден вмешаться лично Кристиан Хорнер и после его указаний Гасли всё же позволили Ферстаппену проехать, замедлившись и потеряв около двух секунд.
К финишу Гасли пришёл на четвёртом месте, Макс Ферстаппен после столкновения с Себастьяном Феттелем финишировал пятым. Победу в Гран-при Великобритании одержал Льюис Хэмилтон.
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