Р.Шумахер: Феттель может лишиться статуса первого пилота в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Себастьян Феттель может потерять статус первого пилота в «Феррари».
«Себастьяну Феттелю нужно быть осторожнее, чтобы не потерять свой статус первого пилота команды. Он уже почти сделал это. Шарль не облегчает ему жизнь.
Два молодых пилота провели прекрасную дуэль, но у более старшего и опытного Феттеля не удалось справиться с ними. Такое не должно случаться с ним», — приводит слова Ральфа Шумахера GPFans.
Себастьян Феттель закончил гонку Гран-при Великобритании вне очковой зоны после аварии с Максом Ферстаппеном. Шарль Леклер финишировал на третьей позиции, в четвёртый раз подряд поднявшись на подиум и сократив отставание от Феттеля в личном зачёте до трёх очков. Лидирует в чемпионате Льюис Хэмилтон.
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