Росберг: Райкконен мог добиться большего, если бы работал усерднее

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен мог добиться гораздо большего, если бы ответственнее подходил к работе. Райкконен стал чемпионом мира в 2007 году, этот титул остался единственным в его карьере.



«Райкконен мог добиться большего в карьере, если бы работал усерднее. С другой стороны, Кими это Кими. Нельзя говорить, что он пошёл по правильному или неправильному пути. Никто не имеет права говорить о том, что кто-то должен вкалывать как проклятый. Он делает то, что ему нравится и что ему больше подходит. Нужно это осознавать. Я подходил к автоспорту иначе. Мне было важно всегда работать на максимуме возможностей», — приводит слова Нико Росберга GrandPX.