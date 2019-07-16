Гонщик Формулы-2 обиделся на судей и не вышел на старт гонки

Пилот Формулы-2 Шон Гелаэл отказался выйти на старт гонки в Сильверстоуне, после того как ему вынесли штраф. Пилот команды Prema отказался участвовать в соревнованиях перед первой гонки в субботу. Стюарды изучили его столкновение с Луи Делетразом и решили наказать его двумя штрафными баллами.
На следующий день стюарды изменили решение и добавили штраф в виде трёх позиций на стартовой решётке. Это решение было вынесено за три с половиной часа до первой гонки. Если бы оно вступило в силу, Гелаэлу пришлось бы стартовать с 20-й позиции.
«Промоутер не должен комментировать решения стюардов. Но я могу выразить сожаление в связи со штрафом Шона, учитывая, что решение было принято непосредственно перед гонкой. Я понимаю недовольство Шона и его реакцию. И теперь я надеюсь, что он вернётся в гонки, чтобы закончить этот сезон», — приводит слова главы Формулы-2 Бруно Мишеля RaceFans.
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