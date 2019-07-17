В Формуле-1 окончательно решили вернуть граунд-эффект в 2021 году

Руководство Формулы-1 с 2021 года может существенно изменить аэродинамическую конфигурацию болидов. Как утверждает Autosport, было окончательно решено вернуться к классической схеме реализации граунд-эффекта.

В настоящее время возможности ограничены в связи с необходимостью использования плоского днища. В случае принятия новых правил это требование действовать больше не будет. В итоге нижние части понтонов могут быть превращены в диффузоры. Их эффективность будет гораздо выше, чем у существующих в настоящее время диффузоров.

Предполагается, что с изменением правил идущие позади болиды будут терять намного меньше прижимной силы, чем сейчас. Естественным образом это положительно скажется на конкуренции в Формуле-1.

Также запланировано уменьшение размеров заднего антикрыла. Уменьшение размеров этой детали снизит негативный эффект для машин, находящихся позади.

Предполагается, что к 15 сентября новая концепция будет согласована с руководителями команд Формулы-1.