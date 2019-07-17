В Формуле-1 окончательно решили вернуть граунд-эффект в 2021 году

Руководство Формулы-1 с 2021 года может существенно изменить аэродинамическую конфигурацию болидов. Как утверждает Autosport, было окончательно решено вернуться к классической схеме реализации граунд-эффекта.
В настоящее время возможности ограничены в связи с необходимостью использования плоского днища. В случае принятия новых правил это требование действовать больше не будет. В итоге нижние части понтонов могут быть превращены в диффузоры. Их эффективность будет гораздо выше, чем у существующих в настоящее время диффузоров.
Предполагается, что с изменением правил идущие позади болиды будут терять намного меньше прижимной силы, чем сейчас. Естественным образом это положительно скажется на конкуренции в Формуле-1.
Также запланировано уменьшение размеров заднего антикрыла. Уменьшение размеров этой детали снизит негативный эффект для машин, находящихся позади.
Предполагается, что к 15 сентября новая концепция будет согласована с руководителями команд Формулы-1.
- 17 июля 2019
-
11:12
-
10:13
-
09:18
-
00:59
-
00:07
- 16 июля 2019
-
23:47
-
22:59
-
21:59
-
20:36
-
19:23
-
18:25
-
17:26
-
17:20
-
15:48
-
15:20
-
15:05
-
14:53
-
14:51
-
14:23
-
13:16
-
12:16
-
11:46
-
09:21
-
00:56
- 15 июля 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:45
-
20:58
-
19:24
-
18:40
-
18:30
-
18:00
-
17:19
-
17:11
-
16:30