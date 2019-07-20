Штайнер уверен, что владелец «Хааса» не сократит бюджет из-за неудач

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не сомневается в будущем команды по части финансирования. Он не скрывает, что владелец конюшни Джин Хаас недоволен результатами нынешнего сезона, но уверен, что тот с пониманием относится к неудачам.

«Джин в автоспорте уже много лет. Так что он знает, что нельзя постоянно становиться лучше и лучше. Не хочу сказать, что он доволен нынешним положением, да и с чего бы ему быть довольным? Его нельзя ни в чём обвинять. Но он знает, что мы отыграемся и всё будет хорошо. В этом году проблемы идут от шин „Пирелли“ и с этим сталкиваются многие команды.

Теперь мы наняли ещё 20 человек и работаем над решением проблемы более усердно", — приводит слова Штайнера Ekstra Bladet.

После десяти этапов чемпионата «Хаас» занимает лишь девятое место в зачёте Кубка конструкторов, опережая только «Уильямс».