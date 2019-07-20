Штайнер уверен, что владелец «Хааса» не сократит бюджет из-за неудач

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не сомневается в будущем команды по части финансирования. Он не скрывает, что владелец конюшни Джин Хаас недоволен результатами нынешнего сезона, но уверен, что тот с пониманием относится к неудачам.
«Джин в автоспорте уже много лет. Так что он знает, что нельзя постоянно становиться лучше и лучше. Не хочу сказать, что он доволен нынешним положением, да и с чего бы ему быть довольным? Его нельзя ни в чём обвинять. Но он знает, что мы отыграемся и всё будет хорошо. В этом году проблемы идут от шин „Пирелли“ и с этим сталкиваются многие команды.
Теперь мы наняли ещё 20 человек и работаем над решением проблемы более усердно", — приводит слова Штайнера Ekstra Bladet.
После десяти этапов чемпионата «Хаас» занимает лишь девятое место в зачёте Кубка конструкторов, опережая только «Уильямс».
- 20 июля 2019
-
00:54
-
00:45
- 19 июля 2019
-
22:57
-
21:52
-
20:59
-
19:58
-
18:57
-
17:38
-
16:55
-
16:05
-
14:24
-
13:23
-
12:26
-
11:40
-
10:30
-
09:14
-
00:46
- 18 июля 2019
-
23:45
-
22:15
-
21:17
-
20:57
-
19:45
-
18:41
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17
-
09:26
-
00:41
- 17 июля 2019
-
23:55