Прост поделился мнением о неудачах Феттеля

Четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот Формулы-1 Ален Прост поделился мыслями о неудачах пилота «Феррари», также четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. По словам француза, кризис Себастьяна объясняется сразу несколькими факторами.

«Его инцидент с Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании был вызван неверной оценкой ситуации. Он только-только потерял позицию и сразу же попробовал отыграться, находясь не в лучшем положении. Это был сложный манёвр.

Возможно, такая форма Феттеля объясняется нехваткой концентрации и мотивации. В целом, всё выглядит не очень хорошо. К тому же, на него оказывается давление. Все эти разговоры о том, завершит он карьеру или нет. Должно быть он переживает не лучшие времена", — приводит слова Проста GPFans.