Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Прост поделился мнением о неудачах Феттеля

Прост поделился мнением о неудачах Феттеля
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот Формулы-1 Ален Прост поделился мыслями о неудачах пилота «Феррари», также четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. По словам француза, кризис Себастьяна объясняется сразу несколькими факторами.

«Его инцидент с Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании был вызван неверной оценкой ситуации. Он только-только потерял позицию и сразу же попробовал отыграться, находясь не в лучшем положении. Это был сложный манёвр.

Возможно, такая форма Феттеля объясняется нехваткой концентрации и мотивации. В целом, всё выглядит не очень хорошо. К тому же, на него оказывается давление. Все эти разговоры о том, завершит он карьеру или нет. Должно быть он переживает не лучшие времена", — приводит слова Проста GPFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент