Уилл Басктон предложил ввести реверсивную решётку в Формуле-1

Известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон предложил использовать обратный порядок старта в Формуле-1. По мнению Бакстона, это стоит рассмотреть в качестве стартовой решётки для квалификационной гонки в субботу, в которой лидеры стартовали бы с последнего ряда, а финишный порядок определял бы стартовую решётку на гонку в воскресенье.
«Кто-нибудь смотрел в этим утром гонку W Series со стартом с реверсивной решётки. Мега, не правда ли? Представьте это в Формуле-1. Каждый уик-энд. Как замену для квалификации. Финишный порядок определит решётку.
Без остановок в боксах, просто спринт на 20 кругов. Был бы «Мерседес» на первом ряду в воскресенье? Не думаю. Повторюсь, это не должна быть стартовая решётка на саму гонку. Это стартовая решётка квалификационной гонки в субботу. Стратегия в воскресенье была бы более интересной. И это дало бы больше экшна на трассе», — написал Бакстон в своём «твиттере».
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