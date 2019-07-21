В «Хаасе» намекнули на возможную смену ливреи

Команда Формулы-1 «Хаас» в своём «твиттере» намекнула на возможную смену ливреи на этапе в Германии, опубликовав фотографию болида со старой, чёрно-бело-красной раскраской болида.
Напомним, скандал вокруг компании Rich Energy развернулся на минувшей неделе. В «твиттере» компании появилась запись, в которой объявлялось о прекращении сотрудничества с «Хаасом» из-за низких результатов команды. Она была опубликована как раз Уильямом Стори. Позже в Rich Energy опровергли заявление генерального директора. Тот же заявил, что в компании попробовали организовать переворот против него, и сообщил о его провале.
Позднее стало известно, что Rich Energy была переименована и получила название Lighting Volt. При этом генеральный директор компании, одиозный Уильям Стори, лишился должности.
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