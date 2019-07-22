Уильямс: мы видим зелёные ростки прогресса

Руководитель «Уильямса» Клэр Уисльямс подчеркнула, что команда встала на правильный путь развития.



«Мы довольно быстро поняли, где именно находится наша дельта производительности и где именно мы слабы. Мы уже говорили, что мы не будем сообщать подробностей об этом. Очевидно, что в Формуле-1 доминирует аэродинамика, и нам нужно больше работать в этом направлении. В прошлом году мы претерпели огромные изменения в нашем оборудовании, привели в команду нового главного специалиста по аэродинамике Дага Маккирнана, который привнёс новую философию в использование аэродинамики в болиде.



В таких ситуациях понятно, что потребуется некоторое время, чтобы заставить всё работать. Приходится вернуться к базовым принципам. Сейчас мы видим, как наш график аэродинамической эффективности идёт вверх, что очень приятно видеть. Это принесёт плоды в течение нескольких следующих гонок. В команде все усердно работают, и, наконец, мы видим зелёные ростки прогресса», — приводит слова Клэр Уильямс RaceFans.