Уильямс: мы видим зелёные ростки прогресса

Руководитель «Уильямса» Клэр Уисльямс подчеркнула, что команда встала на правильный путь развития.
«Мы довольно быстро поняли, где именно находится наша дельта производительности и где именно мы слабы. Мы уже говорили, что мы не будем сообщать подробностей об этом. Очевидно, что в Формуле-1 доминирует аэродинамика, и нам нужно больше работать в этом направлении. В прошлом году мы претерпели огромные изменения в нашем оборудовании, привели в команду нового главного специалиста по аэродинамике Дага Маккирнана, который привнёс новую философию в использование аэродинамики в болиде.
В таких ситуациях понятно, что потребуется некоторое время, чтобы заставить всё работать. Приходится вернуться к базовым принципам. Сейчас мы видим, как наш график аэродинамической эффективности идёт вверх, что очень приятно видеть. Это принесёт плоды в течение нескольких следующих гонок. В команде все усердно работают, и, наконец, мы видим зелёные ростки прогресса», — приводит слова Клэр Уильямс RaceFans.
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