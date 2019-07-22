Грожан: я за возвращение дозаправок
Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан подчеркнул, что он поддерживает возвращение в Формулу-1 дозаправок. Ранее такое предложение на 2021 год высказали в руководстве серии.
«Я за возвращение дозаправок. Это хорошо, потому что машины станут легче и быстрее. Гонщикам будет сложнее. Это откроет для нас новые варианты стратегии на гонку. Пилотировать тяжёлый болид не очень интересно. Если машины станут легче, то нам станет легче и лучше работать с резиной.
Все пилоты хотят видеть больше борьбы на трассе и сделать гонки гораздо интереснее. Не очень хочется доминирования двух команд в чемпионате. Это очевидно, и именно эту идею хотят продвигать гонщики», — приводит слова Ромена Грожана официальный сайт команды.
- 22 июля 2019
-
21:37
-
20:49
-
19:44
-
18:53
-
18:07
-
17:00
-
15:55
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:41
-
14:35
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:12
-
13:03
-
12:21
-
10:23
-
09:28
-
00:21
- 21 июля 2019
-
22:47
-
21:44
-
20:53
-
19:46
-
18:43
-
17:18
-
16:30
-
15:56
-
14:41
-
13:51
-
12:58
-
12:21
-
11:58
-
10:47
Партнерский контент