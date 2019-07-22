Грожан: я за возвращение дозаправок

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан подчеркнул, что он поддерживает возвращение в Формулу-1 дозаправок. Ранее такое предложение на 2021 год высказали в руководстве серии.



«Я за возвращение дозаправок. Это хорошо, потому что машины станут легче и быстрее. Гонщикам будет сложнее. Это откроет для нас новые варианты стратегии на гонку. Пилотировать тяжёлый болид не очень интересно. Если машины станут легче, то нам станет легче и лучше работать с резиной.



Все пилоты хотят видеть больше борьбы на трассе и сделать гонки гораздо интереснее. Не очень хочется доминирования двух команд в чемпионате. Это очевидно, и именно эту идею хотят продвигать гонщики», — приводит слова Ромена Грожана официальный сайт команды.