В Москве прошёл фестиваль мотокультуры RSBK FEST

21 июля на трассе Moscow Raceway завершился масштабный фестиваль мотокультуры RSBK FEST, а также четвёртый этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK.



В рамках фестиваля посетители погрузились в мир мотокультуры, наблюдая и участвуя в разных видах активностей: мототриал, мотоджимхана, тест-драйвы от ведущих производителей мототехники, а также стали свидетелями того, что было побито два рекорда:



— рекорд нахождения мотоциклов на треке Moscow Raceway — 100 человек одновременно выехали на трассу мирового уровня!



— рекорд среди посещаемости мотоциклистов: из Москвы и других городов приехали более 1000 любителей гонок, чтобы своими глазами увидеть чемпионат RSBK.



Состоялась и первая гонка класса «Супербайк»: по итогу борьбы лидерами командного зачёта стали: SPB Racing Team, RLS Сборная Санкт-Петербурга и VL65 Racing Team.