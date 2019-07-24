В Москве прошёл фестиваль мотокультуры RSBK FEST

21 июля на трассе Moscow Raceway завершился масштабный фестиваль мотокультуры RSBK FEST, а также четвёртый этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK.
В рамках фестиваля посетители погрузились в мир мотокультуры, наблюдая и участвуя в разных видах активностей: мототриал, мотоджимхана, тест-драйвы от ведущих производителей мототехники, а также стали свидетелями того, что было побито два рекорда:
— рекорд нахождения мотоциклов на треке Moscow Raceway — 100 человек одновременно выехали на трассу мирового уровня!
— рекорд среди посещаемости мотоциклистов: из Москвы и других городов приехали более 1000 любителей гонок, чтобы своими глазами увидеть чемпионат RSBK.
Состоялась и первая гонка класса «Супербайк»: по итогу борьбы лидерами командного зачёта стали: SPB Racing Team, RLS Сборная Санкт-Петербурга и VL65 Racing Team.
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