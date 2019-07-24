Протеже «Хонды» близок к участию в пятничной практике Ф-1 в составе «Торо Россо»

Японский гонщик Супер Формулы, лидер общего зачёта текущего чемпионата Наоки Ямамото может принять участие в первой практике Гран-при Японии. Пилот сядет за руль болида «Торо Россо». Об этом сообщает Autosport.
Ямамото является действующим чемпионом серии SuperGT. В прошлом сезоне его партнёром по команде был Дженсон Баттон (гонщики выступали за «Хонду». — Прим. «Чемпионата»). После триумфа Наоки в SuperGT Баттон заявил, что Ямамото должен выступать в Формуле-1.
Стоит отметить, что Ямамото должен выполнить требование Формулы-1 — проехать не менее 300 км на болиде Ф-1. Это обеспечит ему лицензию на выступление в свободной практике.
Интересно, что Наоки уже 31 год, при этом он никогда не участвовал в гонках за пределами Азии. Тем не менее «Хонда» очень хочет посадить японского пилота за руль болида Формулы-1.
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