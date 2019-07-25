Кэри: Хэмилтон — великий чемпион, но молодые гонщики уже рядом

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что молодые гонщики уже в ближайшем будущем смогут конкурировать с пятикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.



«Мы уже видели, как Шарль Леклер и Макс Ферстаппен боролись за победу. Помимо них есть ещё Ландо Норрис и Джордж Расселл — отличные, перспективные гонщики.



Несомненно, Льюис — великий чемпион, который имеет шансы стать величайшим гонщиком всех времён. Тем не менее в Формуле-1 уже есть несколько интересных пилотов. Думаю, отчасти это является результатом того, что нам удалось намного лучше интегрировать Формулу-3 и Формулу-2 с Формулой-1», — цитирует Кэри Sport Bild.



Отметил Чейз и прогресс сына Михаэля Шумахера Мика, который в этом сезоне выступает в Формуле-2.



«Будучи сыном Михаэля, Мик занимает особое место, но он должен найти себя самого, добиться личных целей. Конечно, мы хотим дать ему шанс осуществить свои мечты, но ни один вид спорта никогда не зависит от одного конкретного спортсмена», — сказал Чейз.