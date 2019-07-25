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Кубица первым получит обновления «Уильямса»

Кубица первым получит обновления «Уильямса»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Германии, на который команда привезла большой пакет обновлений.

«Я надеюсь, что в этот уик-энд мы сможем увидеть шаг вперёд. В пятницу Роберт будет пилотировать обновлённый болид, а я буду выступать на прежней версии, чтобы сравнить эффективность работы машин и оценить новинки. В субботу они появятся и на моём болиде.

Этот уик-энд очень важен для нас, чтобы понять, что нам нужно добавить в наш план по модернизации болида. Думаю, что если новинки сработают именно так, как ожидается, то это будет позитивно. Не буду говорить о цифрах, но у нас есть некоторые ожидания относительно прогресса в Германии. Если мы достигнем поставленных целей, мы всё равно будем медленнее соперников, но будем знать, что нас ждёт дальнейший прогресс в этом сезоне», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport Week.

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