Кубица первым получит обновления «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Германии, на который команда привезла большой пакет обновлений.



«Я надеюсь, что в этот уик-энд мы сможем увидеть шаг вперёд. В пятницу Роберт будет пилотировать обновлённый болид, а я буду выступать на прежней версии, чтобы сравнить эффективность работы машин и оценить новинки. В субботу они появятся и на моём болиде.



Этот уик-энд очень важен для нас, чтобы понять, что нам нужно добавить в наш план по модернизации болида. Думаю, что если новинки сработают именно так, как ожидается, то это будет позитивно. Не буду говорить о цифрах, но у нас есть некоторые ожидания относительно прогресса в Германии. Если мы достигнем поставленных целей, мы всё равно будем медленнее соперников, но будем знать, что нас ждёт дальнейший прогресс в этом сезоне», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport Week.