Феттель посвятил необычный дизайн шлема легенде DTM Шнайдеру
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель подготовил особый дизайн шлема для домашнего Гран-при Германии. При выборе раскраски Феттель вдохновился дизайном шлема своего соотечественника Бернда Шнайдера. В 1988-1990 годах Шнайдер без особого успеха выступал в Формуле-1, однако затем стал настоящей легендой чемпионатов DTM и ITC. На счету Шнайдера пять чемпионских титулов в составе «Мерседеса». Также он является чемпионом серии FIA GT 1997 года.
Посмотреть изображение необычного шлема Себастьяна Феттеля можно в твиттер-аккаунте компании Jens Munser Designs.
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