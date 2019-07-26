Феттель посвятил необычный дизайн шлема легенде DTM Шнайдеру

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель подготовил особый дизайн шлема для домашнего Гран-при Германии. При выборе раскраски Феттель вдохновился дизайном шлема своего соотечественника Бернда Шнайдера. В 1988-1990 годах Шнайдер без особого успеха выступал в Формуле-1, однако затем стал настоящей легендой чемпионатов DTM и ITC. На счету Шнайдера пять чемпионских титулов в составе «Мерседеса». Также он является чемпионом серии FIA GT 1997 года.

Посмотреть изображение необычного шлема Себастьяна Феттеля можно в твиттер-аккаунте компании Jens Munser Designs.