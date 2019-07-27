Гасли и Кубице заменили шасси

Международная автомобильная федерация подтвердила, что пилоту «Ред Булл» Пьеру Гасли заменят шасси после серьёзной аварии на второй тренировке Гран-при Германии. Последствия столкновения со стеной оказались слишком серьёзными, и болид пришлось собирать на новом шасси.



Новое шасси собрали также и для польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицы. О причинах замены шасси поляка пока не сообщается, однако после тренировок польский гонщик признался, что ему не удалось должным образом оценить работу подготовленных к Гран-при Германии обновлений, потому что в самом начале первой практики некоторые детали отвалились от его автомобиля.



Квалификация Гран-при Германии пройдёт 27 июля, а гонка — 28 июля.