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Гасли и Кубице заменили шасси

Гасли и Кубице заменили шасси
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация подтвердила, что пилоту «Ред Булл» Пьеру Гасли заменят шасси после серьёзной аварии на второй тренировке Гран-при Германии. Последствия столкновения со стеной оказались слишком серьёзными, и болид пришлось собирать на новом шасси.

Новое шасси собрали также и для польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицы. О причинах замены шасси поляка пока не сообщается, однако после тренировок польский гонщик признался, что ему не удалось должным образом оценить работу подготовленных к Гран-при Германии обновлений, потому что в самом начале первой практики некоторые детали отвалились от его автомобиля.

Квалификация Гран-при Германии пройдёт 27 июля, а гонка — 28 июля.

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