Зайдль: у Норриса возникли проблемы с батареей

Руководитель команды Андреас Зайдль прокомментировал итоги квалификации Гран-при Германии, рассказав о причинах слабого результата Ландо Норриса.

«Пятничные сессии были непростыми для нас из-за жары, но ночью мы выполнили домашнюю работу и в более прохладных условиях нам удалось выжать из машины скорость. После третьей свободной практики стало понятно, что нас ждёт очередная сложная и близкая с соперниками сессия, в которой значение будет иметь каждая деталь.

Седьмой и шестнадцатый результат вызывают в нас смешанные чувства. Что касается Ландо Норриса, у него возникли проблемы с батареей, что помешало ему пробиться во второй сегмент. С Карлосом нам удалось выжать из болида максимум и собрать круг. Мы нацелены бороться за очки обеими машинами. Нас ждёт захватывающая гонка", — приводит слова Зайдля пресс-служба «Макларена».

