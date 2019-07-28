Ферстаппен выиграл Гран-при Германии, Квят — третий

На трассе в Хоккенхайме завершилась гонка Гран-при Германии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришёл пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третий результат показал российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.



Напарник Даниила Квята по команде Александер Албон финишировал шестым.



Формула-1. Гран-при Германии. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Даниил Квят («Торо Россо»)

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

5. Карлос Сайнс («Макларен»)

6. Александер Албон («Торо Россо»)

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

9. Ромен Грожан («Хаас»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

12. Роберт Кубица («Уильямс»)

13. Джордж Расселл («Уильямс»)

14. Пьер Гасли («Ред Булл») — не финишировал

15. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал

16. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал

17. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал

18. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал

20. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.