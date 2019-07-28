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Райкконен и Джовинацци могут быть дисквалифицированы

Райкконен и Джовинацци могут быть дисквалифицированы
Авто / Формула-1 0

Гонщики команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оказались под расследованием после финиша Гран-при Германии Формулы-1. Об этом сообщил технический делегат Формулы-1 Джо Бауэр.

«Были проверены стартовые данные с машин №7 и №99. Эти данные не соответствуют Статье 27.1 спортивного регламента Формулы-1 2019 года и Статье 9 технического регламента Формулы-1 2019 года. Я передаю рассмотрение этой ситуации стюардам», — гласит заявление Бауэра.

В статье 27.1 указано, что гонщик должен управлять машиной самостоятельно, без чьей-либо помощи. Поэтому не исключено, что Райкконен и Джовинацци получали не предусмотренные регламентом инструкции перед стартом гонки.

Финн и итальянец заняли в гонке седьмое и восьмое места. Если они будут дисквалифицированы, то Льюис Хэмилтон займёт девятое место, а Роберт Кубица станет 10-м и принесёт «Уильямсу» первые очки в сезоне.

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