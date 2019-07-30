Палмер: Квят рискнул и извлёк максимум

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер подвёл итоги Гран-при Германии, отметив, что пилот «Торо Россо» Даниил Квят извлёк максимум из выбранной тактики.

«Для команд средней группы рискованная стратегия всегда привлекательна, так как возможный результат оправдывает риск. После схода ряда лидеров Квят и Стролл стали теми пилотами, которые сумели извлечь максимум.

Ирония в том, что им было нечего терять и за двадцать кругов до финиша они были позади. Стролл опережал лишь Роберта Кубицу и уступал Джорджу Расселлу. Квят ехал девятым, уступая напарнику по команде пять мест. Нужно отдать должное обоим пилотам. Они смогли выйти на высокие позиции, а после не допустили ошибок", — приводит слова Палмера BBC.