Хэмилтон запретит Netflix показывать кадры, снятые на Гран-при Германии

Компания Netflix, работающая над созданием сериала F1: Drive to Survive, в ходе Гран-при Германии работала в боксах «Мерседеса». Это был единственный раз в сезоне, когда Netflix получила возможность снимать происходящее в команде «Мерседес» изнутри. Однако, судя по всему, воспользоваться отснятым материалом создатели сериала не смогут. Этому намерен помешать гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Меня не будет на материалах Netflix слишком много, на протяжении всего уик-энда я болел, и я не позволю им показывать это», — приводит слова британца GPFans.

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что богатый на события уик-энд дал Netflix как никогда много материала.

«Мы дали Netflix больше контента, чем могли бы дать в любой другой уик-энд», — сказал Вольф.