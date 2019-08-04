Вольф — о Боттасе: не хотим при принятии решения зависеть от одного плохого дня

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неудачу Валттери Боттаса в гонке Гран-при Венгрии и то, как восьмое место может повлиять на будущее финна.



«Я очень расстроен за него, ведь он был в отличной форме. Его вчерашняя квалификация была отличной, он легко мог бы оказаться на поуле. Он хотел выступить особенно хорошо, но всё пошло не так. Контакт с Льюисом и контакт с Леклером — после этого уже не могло быть особых ожиданий. Ты как гонщик уже знаешь, что просто упустил шанс.



Не думаю, что мы хотим при принятии решения зависеть от одного плохого дня. Нам нужно изучить все данные, учесть множество факторов, которые говорят за и против него. Я не хочу обсуждать, остаётся он или нет, это неправильно. С его стороны иногда был отличный вклад в команду, и мы хотим обсудить всё за закрытыми дверями.



Какова польза, если в команде появится молодой гонщик? При всём риске и бонусах. Какова польза иметь в команде Валттери? При всём риске и бонусах», — приводит слова Вольфа Sky Sports.