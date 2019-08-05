Эллиот выиграл гонку NASCAR в Уоткинс-Глен

В Уоткинс-Глен завершился очередной этап чемпионата NASCAR. Победу в гонке одержал пилот «Шевроле» Чейз Эллиот. Второе место осталось за Мартином Труэксом-младшим, третьим по итогам гонки стал Дэнни Хэмлин.
В общем зачёте сезона по-прежнему лидирует Кайл Буш, который в Уоткинс-Глен финишировал на 11-й позиции. Он на 13 очков опережает Джоуи Логано, Кевин Харвик вышел на третью строчку в турнирной таблице, его отставание от Буша составляет 74 очка.
NASCAR. Уоткинс-Глен
1. Чейз Эллиот («Шевроле») — 90 кругов
2. Мартин Труэкс-младший («Тойота») +0,454
3. Дэнни Хэмлин («Тойота») +11,229
4. Эрик Джонс («Тойота») +12,403
5. Райан Блейни («Форд») +19,092
6. Мэтт Дибенедетто («Тойота») +22,632
7. Кевин Харвик («Форд») +23,705
8. Кайл Ларсон («Шевроле») +24,743
9. Брэд Кезеловски («Форд») +27,441
10. Курт Буш («Шевроле») +27,736
- 5 августа 2019
-
00:56
-
00:38
- 4 августа 2019
-
23:33
-
23:10
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:28
-
21:22
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32