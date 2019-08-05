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Эллиот выиграл гонку NASCAR в Уоткинс-Глен

Эллиот выиграл гонку NASCAR в Уоткинс-Глен
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В Уоткинс-Глен завершился очередной этап чемпионата NASCAR. Победу в гонке одержал пилот «Шевроле» Чейз Эллиот. Второе место осталось за Мартином Труэксом-младшим, третьим по итогам гонки стал Дэнни Хэмлин.

В общем зачёте сезона по-прежнему лидирует Кайл Буш, который в Уоткинс-Глен финишировал на 11-й позиции. Он на 13 очков опережает Джоуи Логано, Кевин Харвик вышел на третью строчку в турнирной таблице, его отставание от Буша составляет 74 очка.

NASCAR. Уоткинс-Глен

1. Чейз Эллиот («Шевроле») — 90 кругов
2. Мартин Труэкс-младший («Тойота») +0,454
3. Дэнни Хэмлин («Тойота») +11,229
4. Эрик Джонс («Тойота») +12,403
5. Райан Блейни («Форд») +19,092
6. Мэтт Дибенедетто («Тойота») +22,632
7. Кевин Харвик («Форд») +23,705
8. Кайл Ларсон («Шевроле») +24,743
9. Брэд Кезеловски («Форд») +27,441
10. Курт Буш («Шевроле») +27,736

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