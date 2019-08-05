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Росберг: создадим петицию о подписании контракта «Мерседеса» и Алонсо

Росберг: создадим петицию о подписании контракта «Мерседеса» и Алонсо
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг предложил болельщикам создать петицию о возвращении Фернандо Алонсо в Формулу-1 в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.

«Мы должны создать петицию о возвращении Фернандо Алонсо в Формулу-1, в команду «Мерседес». Это было бы круто и просто монументально!

Думаю, инцидент на первом круге в Венгрии стал крахом надежд Валттери Боттаса остаться в команде. Последние две гонки были тяжёлыми для него. Слышал, что команда хочет подписать контракт с Эстебаном Оконом. Не думаю, что решение уже принято, но, похоже, ждать осталось недолго», — приводит слова Нико Росберга Speed Week.

Отставание Валттери Боттаса от Льюиса Хэмилтона после Гран-при Венгрии увеличилось до 62 очков.

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