Райкконен заявил, что его контракт не может регулировать частную жизнь

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подчеркнул, что контракт не запрещает ему заниматься опасными видами деятельности, и, по словам финна, он заявил команде, что, если их это не устроит, он готов покинуть коллектив.



«Я не читал контракт, потому что, думаю, там мало что есть. Когда впервые поговорил с командой, сказал им, что если они будут на что-то жаловаться и ныть, то меня здесь больше не будет. В жизни много опасных вещей. Конечно, я пытаюсь быть осторожным, но, думаю, достаточно просто поговорить о чём-то, если произойдёт неприятная ситуация. Управленческая должность после завершения карьеры? Нет, это не для меня. В Liberty Media больше политики, чем во многих странах», — приводит слова Кими Райкконена GrandPrix.