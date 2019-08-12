Ван дер Гарде — Гасли: никогда не сдавайся, приятель!

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде поддержал Пьера Гасли после его увольнения из «Ред Булл» и перевода в «Торо Россо».



«В 2013 году мои результаты в «Кейтереме» оказались не такими, как я ожидал. Команда также ждала другого. Это был мой первый год в Формуле-1, и вскоре я понял, что всё произошло в мгновение ока. Одна гонка — авария, вторая — механические проблемы. Прежде чем вы с этим разберётесь, вы оказываетесь под огромным давлением, которого раньше никогда не испытывали. Я говорил себе: «Это только первый год, нужно сохранять спокойствие, ты показал результат в GP2, удача снова повернётся к тебе».



Затем зазвонил телефон. Это был босс команды, с которым у меня были хорошие отношения. «Слушай, приятель, если провалишь следующую гонку — проваливай из команды». И тишина. Разговор закончился. Я не запаниковал, а превратил давление в мотивацию. Следующей гонкой была Бельгия, где я прошёл во второй сегмент. После квалификации босс команды обнял меня. Это тоже Формула-1.



Короче, сочувствую Пьеру. Но никогда не сдавайся, приятель, верни себе уверенность и темп, который показывал в прошлом году. Уверен, ты сможешь доказать, что они не правы. Покажи им!» — написал ван дер Гарде в своём «инстаграме».