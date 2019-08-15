Леклер рассказал, что хотел бы позаимствовать у Хэмилтона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первой половины сезона-2019 в Формуле-1.



«Что бы я хотел позаимствовать у Льюиса Хэмилтона? Стабильность, умение добиваться максимума возможного. Психологическую устойчивость. Все способны проехать хороший круг. Важнее проехать много хороших кругов в решающий момент. Я стараюсь этому научиться.



Мне сложно поставить себе оценку за первую часть сезона, но я доволен. Было сложно прийти в крупную команду уже во второй свой сезон в Формуле-1. Мне пришлось привыкать, но я быстро вырос вместе с коллективом. Теперь мне нужно сосредоточиться на слабых местах и прибавлять», — приводит слова Шарля Леклера Corriere della Sera.

Леклер в текущем сезоне занимает пятое место в зачёте пилотов, набрав 132 очка.