В «Хонде» пока не уверены, что останутся в Формуле-1 после 2020 года

Управляющий директор «Хонды» Масаси Ямамото заявил, что концерн ещё не принял решения, останутся ли они в Формуле-1 после 2020 года, в преддверии изменения технического и финансового регламента в серии.



«Не думаю, что мы могли добиться большего. В прошлом году к летнему перерыву у «Ред Булл» было 223 очка, на этот раз они набрали 244, при том что вторая машина совершенно не оправдывает возложенных ожиданий.



Это даёт нам вдохновение на продолжение работы. Не только «Хонда», но и обычные люди в Японии очень тепло приняли наши успехи в нынешнем сезоне. Однако пока не могу сказать, когда наступит определённость насчёт работы в Формуле-1 после 2020 года — сейчас обсуждение внутри команды ещё не завершено», — приводит слова Масаси Ямамото GPFans.