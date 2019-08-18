Тодт вспомнил о противостоянии Михаэля Шумахера и Вильнёва в Хересе

Экс-глава «Феррари», нынешний президент ФИА Жан Тодт вспомнил о жёстком противостоянии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера и чемпиона мира 1997 года Жака Вильнёва на Гран-при Европы.

Тогда их борьба на трассе завершилась вылетом немца, что принесло Вильнёву единственный титул в карьере. Михаэль же за опасный манёвр и намеренно спровоцированный инцидент получил дисквалификацию.

«Не удивлён, что этот инцидент до сих по вспоминают. Это стало частью истории автоспорта. Но на самом деле в истории гораздо больше и худших примеров, чем борьба Михаэля и Жака. Вспомните Проста и Сенну и их борьбу на протяжении двух лет подряд. Так что всё это часть истории. Не хочу сказать, что это хорошо, но это история и мы и сейчас видим похожие вещи.

Что касается случившегося в Хересе, то Михаэль хотел защититься. Он защищал свою позицию. Он не справился с этим хорошо, потому что в противном случае идея бы сработала. В итоге его жёстко наказали. Но через 22 года могу сказать, что всё это создало уникальное ощущение. Мы все объединились и никто не стал убегать.

Пилотам нужно уметь принимать давление и вызовы. Иногда они пытаются достигнуть своих целей, прибегая к иррациональным поступкам. Но в пылу борьбы этого не понимаешь", — сказал Тодт в интервью, размещённом на официальном канале Формулы-1 в YouTube.



