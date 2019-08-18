Мик Шумахер: у меня нет запасного плана

Пилот гоночной академии «Феррари», выступающий в Формуле-2 в составе Prema, Мик Шумахер признался, что у него нет какого-либо запасного плана развития карьеры. Сын семикратного чемпиона мира нацеливается в скором времени попасть в Формулу-1.

«Знаю, что многие сравнивают меня с отцом, но это не является для меня проблемой. Здорово, когда тебя сравнивают с лучшими, и даже лучше, если этим лучшим является твой отец. Горжусь тем, чего он смог добиться. У меня нет никакого запасного плана и никогда не было. Думаю, когда существует запасной план, значит, выполнение основной задачи никогда и не планируется осуществить.

Не думаю слишком много о том, насколько легендарна фамилия Шумахер. Просто пытаюсь осуществить мечту. Но всё же эта фамилия связана не только с успехом, а ещё и со страстью, преданностью и уважением. Мне бы хотелось продолжить традицию всех этих качеств", — приводит слова Шумахера-младшего Speedweek.