«Хонда» и «Ред Булл» ещё не определились с датой внедрения нового двигателя

В минувшем месяце советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко анонсировал серьёзные обновления от мотористов из «Хонды» к Гран-при Италии. Однако в руководстве японской команды признают, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. В «Ред Булл» и «Хонде» столкнулись с проблемой выбора относительно того, где более уместно получить штраф за замену силовых установок.

«Мы постоянно ведём обсуждение с командой, и мы решим, когда использовать обновлённый мотор. Пока никакого решения ещё не принималось. Всё зависит от ситуации, своевременности и обсуждений с командой. Это сложный выбор. У нас есть план на краткосрочную перспективу и долгосрочную. После гонки мы оценим ситуацию, посмотрим на мотор. Краткосрочная стратегия будет означать две-три гонки, долгосрочная перспектива заключается в использовании нового мотора до конца сезона», — сказал глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тойухаре Танабе.

Проблема выбора заключается в том, что получить штраф за замену мотора было бы логично в Бельгии или Италии, где больше возможностей для обгона. С другой стороны, в «Хонде» рассчитывают показать достойное выступление в Японии. А поскольку гонка на «Сузуке» будет пятой по счёту после возобновления чемпионата, двигатели к тому моменту могут быть уже достаточно изношенными. Поэтому не исключено, что «Ред Булл» получит штраф и на Гран-при России.