Дорнбос: нельзя выступить намного хуже, чем Гасли
Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос прокомментировал решение заменить Пьера Гасли на Александера Албона в составе «Ред Булл».
«Нельзя выступить намного хуже, чем Гасли. У него всего треть очков Макса Ферстаппена. Я не думаю, что Албон — пилот того же калибра, что и Ферстаппен, но он может преподнести сюрприз. Албон — логичный ход. Приятно видеть, как устроен мир Формулы-1. Он остаётся в «Ред Булл», но закончит сезон с другой командой.
В «Торо Россо» на Гасли было меньше давления. Он выступал с Брендоном Хартли и это всё испортило. Он попал в лучшую команду, в команду-чемпиона. Нужно менять своё мышление, поскольку уровень давления вырастает. Если есть проблемы с этим, то вас ждёт провал», — приводит слова Роберта Дорнбоса Motorsport.
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