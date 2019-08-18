Петухов стал победителем Кубка России СМП РСКГ в классе «Супер-продакшн»

Второй гоночный день очередного этапа СМП РСКГ-2019 на автодроме Moscow Raceway подарил зрителям пять заездов, сообщает пресс-служба соревнований.



В классе S1600 гонка прошла при доминировании гонщиков Lada Sport Rosneft. Михаил Митяев лидировал всю гонку и финишировал в сопровождении Владимира Шешенина, третьим стал Руслан Нафиков (Kia Rio X-Line, AKHMAT Racing). Борис Шульмейстер (Hyundai Solaris, Microbor AG Team) и Роман Шушарин на Kia Rio также провели яркую гонку, закончив ее на 4-м и 5-м местах соответственно.



В воскресной гонке класса «Туринг» победил Кирилл Ладыгин. Во многом наградой высшей пробы он обязан своему сокоманднику Михаилу Митяеву, который долгое время лидировал, однако в итоге пропустил напарника вперед и довольствовался вторым местом. Бронзу завоевал Клим Гаврилов, четвертым стал Дмитрий Брагин, на финальном круге обогнавший Павла Кальмановича.



В объединенном заезде классов «Супер-продакшн» и «Туринг-Лайт» было рекордное число фальстартов – по ходу заезда десяток пилотов из обоих зачетов проехали на пит-лейну, отбывая наказание. Победителем в зачете Супер-продакшн стал Дмитрий Лебедев (Subaru BRZ, Sofit Racing), вторым стал Юрий Борисенко (LADA Granta, «SMP Racing Автопродукт Матч ТВ»), третьим финишировал Владислав Незванкин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), но судьи аннулировали результат из-за недовеса, и бронза перешла его напарнику Андрею Петухову. В итоге благодаря этому результату Петухов стал победителем Кубка России — Андрей стал недосягаем для соперников.



В классе «Туринг-Лайт» триумфально выступили пилоты на Volkswagen Polo – Артем Кабаков, представитель B-Tuning Игорь Самсонов и Владимир Черевань из команды G-Energy Академия ралли, заняли 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.



В СМП Формуле-4 заезд выиграл Артем Лобаненко, на последнем круге обогнавший Павла Буланцева. Третьим стал Алексей Несов, а Ирина Сидоркова финишировала за пределами первой пятерки, которую замкнули Никита Александров и Александр Вилаев.