На первом круге гонки IndyCar в Поконо произошла массовая авария

В официальном «твиттере» американской серии IndyCar появилась видеозапись инцидента, произоршедшего на первом круге гонки этапа в Поконо. Авария, которая была спровоцирована действиями японского гонщика Такумы Сато закончилась несколькими разбитыми болидами, а сразу пять пилотов были отправлены в медицинский центр для обследования.

Среди них оказались сам Сато, Райан Хантер-Рэй, Джеймс Хинчклифф, Феликс РОзенквист и Александер Росси. Все, кроме Розенквиста покинули медициснкий центр после обследования. У Феликса же были выявлены травмы, которые не угрожают жизни пилота, однако ему некоторое время придётся провести в госпитале.

Посмотреть видеозапись инцидента на гонке IndyCar в Поконо можно в «твиттере» серии.