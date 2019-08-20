Риккардо: мы должны больше верить в возможности нашего болида

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подчеркнул, что команде не хватает уверенности в своих силах, чтобы бороться с «Маклареном».



«Я всё ещё считаю, что у нас есть всё необходимое и быстрый болид, чтобы добиваться результатов, схожих с «Маклареном». На данный момент, как мне кажется, им подходит больше трасс, на которых они и выжимают максимум. Но, при этом, если мы удачно начинаем уик-энд, то мы обычно добиваемся подобного результата.



Думаю, что дело в том, что мы лучше понимаем условия, в которых начинаем этап, и, разумеется чувствуем себя увереннее. В Венгрии, к примеру, мы поздно выехали на попытку в первом сегменте квалификации. Я не думаю, что это было нужно. Мы должны больше верить в возможности нашего болида», — приводит слова Даниэля Риккардо Sky Sports.