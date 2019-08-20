Риккардо: мы должны больше верить в возможности нашего болида

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подчеркнул, что команде не хватает уверенности в своих силах, чтобы бороться с «Маклареном».
«Я всё ещё считаю, что у нас есть всё необходимое и быстрый болид, чтобы добиваться результатов, схожих с «Маклареном». На данный момент, как мне кажется, им подходит больше трасс, на которых они и выжимают максимум. Но, при этом, если мы удачно начинаем уик-энд, то мы обычно добиваемся подобного результата.
Думаю, что дело в том, что мы лучше понимаем условия, в которых начинаем этап, и, разумеется чувствуем себя увереннее. В Венгрии, к примеру, мы поздно выехали на попытку в первом сегменте квалификации. Я не думаю, что это было нужно. Мы должны больше верить в возможности нашего болида», — приводит слова Даниэля Риккардо Sky Sports.
- 20 августа 2019
-
00:59
- 19 августа 2019
-
23:52
-
22:55
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
-
13:19
-
12:02
-
10:28
-
10:11
-
01:16
- 18 августа 2019
-
23:11
-
22:33
-
21:52
-
21:17
-
19:31
-
18:15
-
17:53
-
16:16
-
14:58
-
13:08
-
11:02
-
10:16
-
09:54
-
01:08
-
00:57
- 17 августа 2019
-
23:17
-
21:36
-
20:45