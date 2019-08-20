В «Феррари» продолжают критиковать идею стандартизации узлов болида Ф-1

По словам руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, в команде пока не удовлетворены предложенными правилами чемпионата Формулы-1 2021 года, особенно их части, касающейся стандартизации различных узлов.
Владельцы из Liberty Media стремятся стандартизировать ряд компонентов болидов, чтобы сократить финансовые расходы. Проект автомобиля 2021 года, представленный в июле, включал стандартные колеса, тормозные системы и ряд других элементов. Окончательные правила не будут подписаны до октября 2019-го, а это значит, что у команд и владельцев Формулы-1 ещё есть время договориться.
«Я, как и «Феррари», пока не доволен. С самого начала мы говорили, что против стандартизации. И я чувствую, что мы слишком далеко заходим в этом направлении.
Во-первых, ДНК нашего вида спорта — соревнования, а стандартизация противоречит духу гонок. Во-вторых, что бы вы ни делали стандартно, это не значит, что вы экономите деньги. Нужно совмещать старые компоненты с новыми, поэтому приходится постоянно переделывать автомобиль.
Думаю, что бюджетный лимит, за который мы все выступаем, уменьшит разрыв между лидерами и небольшими командами. Но чтобы сделать это и сэкономить, нам не нужны стандартные детали. Мы в любом случае потратим всё, что возможно. По крайней мере, топ-команды. Поэтому стандартизация узлов болида никак не может повлиять на экономию денег», — приводит слова Бинотто Autosport.
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