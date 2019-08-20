Магнуссен рассказал, почему ему нравятся гонки начала 70-х

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что в современной Формуле-1 слишком заботятся о безопасности, лишая гонщиков и болельщиков настоящего адреналина, который, по его мнению, присутствовал в автоспорте в начале 70-х годов прошлого века. Пилот отметил, что не против провести один из этапов на классической версии автодрома «Нюрбургринг» — «Нордшляйфе».
«Мне особенно нравится время начала 70-х. Формула-1 была ещё чем-то новым тогда. В то время работа пилотов была сложнее. А сегодня для нас созданы почти идеальные условия. Всё продумано до мелочей. Это всё так безопасно.
Не хочу сказать, что безопасность — это плохо. Но есть и некоторые негативные аспекты. В мире так много крутых трасс, которые доставили бы нам больше удовольствия. Не поймите меня неправильно. У нас уже есть несколько хороших треков в календаре. Но есть и такие, которые не являются одними из лучших.
«Нордшляйфе»? Да, я бывал там. Давайте, попробуем погоняться на старом «Нюрбургринге», — приводит слова Магнуссена GPToday.
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