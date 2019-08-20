Сайнс: рано предсказывать борьбу за титулы между Ферстаппеном и Леклером

Карлос Сайнс-младший считает, что преждевременно называть Макса Ферстаппена и Шарля Леклера главными претендентами на титулы в ближайшие годы. По мнению пилота «Макларена», нужно дождаться сезона-2021, когда будут утверждены новые правила.



«Надеюсь, «Макларен» сможет построить автомобиль, на котором Ландо Норрис и я сможем однажды сразиться с этими парнями.



Рано предсказывать борьбу за титулы между Ферстаппеном и Леклером. Думаю, ситуация в Формуле-1 может сильно измениться в 2021 году. Вполне возможно, что мы увидим других людей, сражающихся впереди. Это просто вопрос того, кто в данный момент находится в правильной машине. Если Ферстаппен присоединится к нужной команде в нужное время, он выиграет несколько чемпионатов мира. Но если он этого не сделает, то может вообще остаться без титула. Вот как это работает в Формуле-1, к сожалению», — приводит слова Сайнса Motorsport.