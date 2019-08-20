Алонсо: чтобы перейти с асфальта на гравий и дюны, придётся учиться всему с нуля

Фернандо Алонсо начал трёхдневные тесты в Намибии, готовясь к «Дакару» 2020 года. Испанец пока не принял окончательного решения о выступлении в знаменитом ралли-рейде, сначала он хочет изучить все особенности машины и песчаного покрытия.

«Мы сейчас в Намибии. Это ещё одна возможность для меня провести тесты на автомобиле Toyota Hilux. С нетерпением жду, когда смогу ещё немного потренироваться на этой машине. Здесь есть немного дюн.

Я присоединился к программе Toyota Gazoo два с половиной года назад в серии WEC. Мы стали чемпионами мира два месяца назад в чемпионате по гонкам на выносливость. Выиграли дважды «24 часа Ле-Мана». Я невероятно счастлив был вступить в эту программу.

Сейчас мы продолжаем сотрудничество и в рамках программы по подготовке к «Дакару» немного поменяли покрытие. Посмотрим, как всё сложится.

Моя миссия сейчас — постараться выиграть как можно больше в разных автоспортивных дисциплинах. После победы в Формуле-1, в WEC, в «24 часах Дайтоны» в начале года сейчас новый вызов – поменять асфальт на гравий и дюны. Мне потребуется показать себя с лучшей стороны, придётся учиться всему с нуля. Это достаточно заманчиво и привлекательно», — заявил Алонсо в обращении к болельщикам.