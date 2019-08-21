Хюлькенберг: мы с Риккардо допускали ошибки, которые стоили команде очков

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги первой половины сезона для французской команды.



«По многим причинам сезон получается сложным. У нас были проблемы с надёжностью в начале сезона. После этого мы с Даниэлем допускали ошибки, которые стоили команде очков. Стоит помнить и о высокой плотности в середине пелотона, почти все команды вплотную преследуют нас — «Альфа Ромео», «Торо Россо» и «Макларен».



Сейчас мы боремся с десятью соперниками, в прошлом же у нас было четыре или шесть оппонентов. Отчасти это вызвано тем, что мы недостаточно хорошо прогрессировали в ходе сезона, не получили желаемого с точки зрения темпа болида. Поэтому ситуация стала сложнее», — приводит слова Нико Хюлькенберга Motorsport Week.