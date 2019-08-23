Вольф рассказал, от чего зависит, останется ли «Мерседес» в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что команда по-прежнему ждёт обновлённых правил 2021 года, чтобы принять решение об участии в чемпионате мира Формулы-1 в будущем. При этом он отметил, что планы концерна выступить в Формуле-Е никак на это не повлияют.



«Для нас ничего не меняется. Важно, чтобы мы правильно поняли правила 2021 года и Формула-1 оставалась привлекательной. Но цифры говорят сами за себя. Формула-1 — наша самая большая витрина.

Доходы от рекламы и PR-ценность, которую мы генерируем, огромна и продолжает расти. Это для нас главный фактор», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

По его словам, изменение правил силовой установки на 2024 год должно продвинуться ещё больше в гибридном направлении.