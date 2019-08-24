В Ф-1 объяснили, почему не могут вместе продувать сразу две модели по регламенту

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс объяснил, почему при работе с моделью болида 2021 года в аэродинамической трубе не использовалась вторая машина. Напомним, эта работа была проведена для проверки эффективности решений по снижению потери прижимной силы при преследовании впереди идущего болида.



«Почему мы не используем два болида в аэродинамической трубе? Это необязательно. Мы делали это в 2008 году и нам пришлось использовать модель, которая составляет всего 25 процентов от реального болида. Это слишком мало. Даже в таком большом туннеле, как у «Заубера», мы смогли использовать полноценно только одну конфигурацию, а машины были бы слишком близко друг к другу. То, что мы пытаемся делать — это использовать CFD в качестве основного инструмента моделирования, а всё остальное коррелирует данные», — приводит слова Пэта Симондса официальный сайт Формулы-1.



Ранее сообщалось, что потеря прижимной силы в 2021 году при преследовании соперника снизится на 40-45 процентов.