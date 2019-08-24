Р. Шумахер: возрождение «Ред Булл» привнесло напряжённость в гонки Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о хорошей форме «Ред Булл» в последних гонках, а также поразмышлял о шансах команды в борьбе с «Мерседесом».



«Возрождение «Ред Булл» привнесло напряжённость, особенно в последних гонках. Основной проблемой на ранних этапах этого сезона было превосходство «Мерседеса», потому что ни «Феррари», ни «Ред Булл» не ехали на равных. Теперь сможем увидеть, насколько быстро могут развиваться события в Формуле-1.



В целом всё ещё трудно завершить господство «Мерседеса» на постоянной основе. Возможно, «Ред Булл» продолжит раскрываться, и, думаю, «Феррари» также может выиграть несколько гонок. Не вижу других команд в пределах досягаемости. Например, «Рено» не удалось оправдать моих ожиданий», — приводит слова Шумахера GPFans.