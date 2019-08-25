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Перес: у меня никогда не было машины, способной добраться до подиума

Перес: у меня никогда не было машины, способной добраться до подиума
Авто / Формула-1 0

Мексиканский пилот Серхио Перес, выступающий в Формуле-1 за «Рейсинг Пойнт», посетовал на не самые высокие скорости машин, за рулём которых ему доводилось выступать, а также поделился мнением о своих сильных сторонах.

«Честно говоря, за все девять лет карьеры у меня ни разу не было машины, способной добраться до подиума. Всегда стремишься к тому, чтобы управлять лучшей из возможных машин на стартовой решётке, но, к сожалению, со мной этого до сих пор не происходило.

«Мои навыки вождения — самая сильная черта, которая у меня есть. Помню несколько подиумов, которых мне удалось достичь с помощью стратегии, точно определяя, когда нужен пит-стоп, а когда — нет. Думаю, я добился хороших результатов за последние несколько лет. Постоянно выступал и набирал очки», — приводит слова Переса GPblog.

Стоит отметить, что мексиканцу восемь раз в карьере удавалось добираться до подиума Формулы-1.

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