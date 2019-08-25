Многократный чемпион MotoGP Марк Маркес бросил вызов Льюису Хэмилтону

Прославленный гонщик Марк Маркес, являющийся пятикратным чемпионом MotoGP, предложил поединок пятикратному чемпиону мира в Формуле-1 британцу Льюису Хэмилтону. Испанец хочет провести личное соревнование сначала на болиде Формулы-1, а затем на мотоцикле.



«Иногда общаюсь с ним в социальных сетях и знаю, что он водит мотоцикл, и делает это очень хорошо. Поэтому с нетерпением жду как минимум встречи с ним. Мы были очень близки к этому в прошлом году, но не получилось воплотить это в жизнь.



Я проводил тесты на машине «Торо Россо». Это действительно хороший опыт. Проехал 40 кругов, и это было настоящим испытанием. Скорость была хорошая, но мне не хватает опыта. Я знал расположение трассы, но определение точек торможения и прижимная сила были самыми трудными моментами для понимания. Кто знает, может быть, Формула-1 станет для меня чем-то более серьезным через несколько лет», — приводит слова Маркеса GPblog.