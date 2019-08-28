Кубица: моя левая рука развита намного лучше, чем у 99 процентов людей

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что ограничения работы правой руки компенсируются развитием левой.



«Сейчас тесты показывают, что моя левая рука развита намного лучше, чем у 99 процентов людей. Она работает на 35 процентов, чем у других гонщиков. Это следствие саморазвития, мозг компенсировал ограничения правой руки. Долгие годы я переучивал тело, чтобы справиться с ограничениями.



Самый большой прогресс в том, что я принимаю свои ограничения. Я не хотел в них верить, мне хотелось стать таким, как прежде. Было трудно, но в итоге я научился добиваться того же, что и раньше, но другим способом. Если бы действовал так же, как до аварии, то потерпел бы неудачу», — приводит слова Роберта Кубицы Auto Motor und Sport.