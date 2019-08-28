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Кубица: Расселл заслуживает болид, на котором он будет бороться за первые места

Кубица: Расселл заслуживает болид, на котором он будет бороться за первые места
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился мнением о напарнике, Джордже Расселле.

«Есть огромная разница между молодым мной и Джорджем Расселлом. Новое поколение гораздо лучше образовано, чем я или Льюис Хэмилтон. Особенно Джордж, который в прошлом тестировал болиды «Форс Индия» и «Мерседес». К началу сезона он проехал больше кругов на современном болиде Формулы-1, чем я.

Джордж невероятно талантлив. Все знают, насколько он быстр. Конечно, меня сравнивают с ним, хотя это сложно сделать. Мы на разных этапах карьеры. Джордж заслуживает болид, на котором будет бороться за первые места. Он показал это в GP3 и Формуле-2. Но это только вопрос времени, когда он получит конкурентоспособный болид», — приводит слова Роберта Кубицы Auto Motor und Sport.

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