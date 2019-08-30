Ферстаппен: оцениваю Албона высоко, но так же высоко оценивал и Гасли

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о перестановках в стане австрийской команды. Напомним, что в ходе летнего перерыва Пьер Гасли покинул Милтон-Кинс, а его место занял Александер Албон.

«Я знал о замене. Мне сказали об этом за день до летнего перерыва, когда я работал на симуляторе. Так что для меня это не стало сюрпризом. Думаю, время покажет, чего мы достигнем вместе с Албоном. Сейчас мне трудно что-то говорить. Албон отличный парень. Я знаю его долгое время. Как и с Пьером нам доводилось соперничать в прошлом, в 2010 году. Он быстр и он в восторге от этой возможности. Сложно сказать, станет ли мне тяжелее с Албоном. Я оцениваю его очень высоко, но так же высоко я оценивал и Гасли. Так что посмотрим», — приводит слова голландца официальный сайт ФИА.